Bicampeona Alemania no avanza a octavos del Mundial tras empatar 1-1 con Corea del Sur

La futbolista alemana Alexandra Popp habla con la árbitro Anna-Marie Keighley durante un partido del Grupo H del Mundial contra Corea del Sur, en Brisbane, Australia, el 3 de agosto de 2023. (AP Foto/Tertius Pickard) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La alemana Alexandra Popp reacciona luego que la arquera surcoreana Kim Jung-mi (derecha) le atajó un remate en el empate 0-0 en el partido por el Grupo H del Mundial femenino, en Brisbane, Australia, el jueves 3 de agosto de 2023. (AP Foto/Tertius Pickard) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Las jugadoras de Alemania tras el empate 1-1 ante Corea del Sur en el Grupo H que decretó su eliminación en el Mundial femenino, el jueves 3 de agosto de 2023, en Brisbane, Australia, (AP Foto/Tertius Pickard) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved