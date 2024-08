Bellinger corona con jonrón la 2da entrada de 7 carreras en triunfo de Cachorros ante Nacionales

Ian Happ, derecha, de los Cachorros de Chicago, corre por delante de José Tena, tercera base de los Nacionales de Washington, para enfilarse a anotar con doble de Michael Busch durante la segunda entrada del juego de béisbol del viernes 30 de agosto de 2024, en Washington. (AP Foto/John McDonnell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.