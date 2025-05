Bellinger batea grand slam y produce seis carreras en triunfo de Yankees 8-2 sobre Mets

Francisco Alvarez, derecha, receptor de los Mets de Nueva York, observa el vuelo de la pelota que conectó Cody Bellinger, de los Yankees de Nueva York, quien disparó un gran slam durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 18 de mayo de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.