Barcelona acuerda terminar contrato de Samuel Umtiti dos años anticipados

ARCHIVO- Samuel Umtiti, del Barcelona, corre con el balón durante un partido de la Liga de España entre Granada y el FC Barcelona en el estadio Los Carmenes, en Granada, España, el 9 de junio de 2021. Barcelona llegó a un acuerdo con Umtiti para terminar su contrato con dos años de antelación. El defensa francés estaba ligado al equipo catalán hasta el final de la temporada 2025-26. Jugó a préstamo con el equipo italiano Lecce la campaña pasada. (AP Foto/Jose Breton, Archivo)