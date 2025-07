Bader deja tendidos a los Rays con su segundo jonrón del juego para el triunfo por 4-3 de Mellizos

Harrison Bader, de los Mellizos de Minnesota, recibe un baño de celebración por parte de sus compañeros de equipo después de batear un jonrón solitario con el que dejaron tendidos en el terreno a los Rays de Tampa Bay en el juego de béisbol de Grandes Ligas el viernes 4 de julio de 2025, en Minneapolis. (AP Foto/Bruce Kluckhohn) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.