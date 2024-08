Azulejos vencen dos veces a Medias Rojas, y Danny Jansen juega para ambos equipos, algo inédito

El receptor de los Medias Rojas de Boston, Danny Jansen (derecha), recibe un saludo de Daulton Varsho de los Azulejos de Toronto, quien bateó como emergente por Jansen, durante el resumen del juego de béisbol que fue pospuesto por lluvia en junio, en el Fenway Park el lunes 26 de agosto de 2024. (AP Foto/Charles Krupa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved