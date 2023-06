Arráez batea 5 hits por tercera vez en el mes, Marlins aplastan 11-0 a Azulejos

Luis Arráez, derecha, de los Marlins de Miami, reacciona después de batear un sencillo durante la primera entrada del juego de béisbol en contra de los Azulejos de Toronto, el lunes 19 de junio de 2023, en Miami. El primera base de Azulejos, Vladimir Guerrero Jr., izquierda, observa. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.