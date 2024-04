Arne Slot, entrenador del Feyenoord está en conversaciones para convertirse en DT del Liverpool

ARCHIVO - El entrenador del Feyenoord, Arne Slot, reacciona a sus jugadores durante el partido de ida de los play-offs de la Liga Europa entre el Feyenoord y la Roma en el estadio De Kuip en Rotterdam, Países Bajos, el jueves 15 de febrero de 2024. El Liverpool podría haber encontrado a su sustituto para Jürgen Klopp. El entrenador del Feyenoord, Arne Slot, dijo que su club holandés está "negociando" con el Liverpool sobre su posible traslado a Anfield. Slot le dijo a ESPN que "todavía está en espera, pero tiene toda la confianza en eso". (AP Foto/Peter Dejong, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved