Árbitros seleccionados por la NBA para el Juego 7: James Capers, Josh Tiven y Sean Wright

Rick Carlisle, entrenador en jefe de los Pacers de Indiana, discute con el árbitro Josh Tiven durante la segunda mitad del Juego 4 de la serie de las Finales de la NBA contra el Thunder de Oklahoma City, el viernes 13 de junio de 2025, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved