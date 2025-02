Antetokounmpo dice que nadie está exento del caos en fecha límite de traspasos de la NBA

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

“Normalmente cuando traspasas a una estrella, recibes un montón de basura a cambio”, dijo Charles Barkley, un analista y miembro del Salón de la Fama a NBA TV al reaccionar sobre el traspaso de Doncic-Davis. “Esta es la primera vez que recuerdo que se han traspasado dos jugadores ‘All-NBA’ el uno por el otro”.

Según el punto de Antetokounmpo, si Doncic, el rostro de la franquicia de Dallas hasta ahora, el jugador que reemplazó a Dirk Nowitzki en ese papel con los Mavericks, alguien que llevó a su equipo a las Finales de la NBA la temporada pasada, puede ser traspasado, entonces sí, se puede argumentar que cualquier jugador puede ser traspasado.

Probablemente los Spurs no traspasarán a Wembanyama pronto, especialmente ahora que han conseguido que Fox acompañe al pívot francés. Golden State solo traspasaría a un ícono de la franquicia como Stephen Curry si él lo pidiera, lo que no parece probable. LeBron James de los Lakers y Bradley Beal de Phoenix tienen la facultad de vetar canjes, lo que significa que controlan sus propios destinos hasta cierto punto.

Pero para todos los demás, recibir una llamada en medio de la noche de un gerente general, como las que Nico Harrison de Dallas intentó hacer a Doncic en la madrugada del domingo, todas ellas sin respuesta, es al menos posible.

“Al final del día, y lo he dicho en el pasado, te evalúan todos los días”, dijo Antetokounmpo. “No das nada por sentado. Ser un ‘All-Star’, no lo das por sentado. Poder salir y ponerte la camiseta y representar a tu equipo, no lo das por sentado. Estar ahí y representar a tu familia, no lo das por sentado. Cada segundo que juegas un partido de la NBA, me encanta. Intento jugar con alegría”.

Hablando de alegría, o falta de ella, Jimmy Butler — otro ‘All-NBA’ — sigue buscando desesperadamente irse de Miami. Tiene tantas apariciones en juegos en el último mes como suspensiones del equipo: tres juegos, tres suspensiones.

Para que Butler sea traspasado, con Phoenix como el destino preferido que más suena, es muy posible que otro jugador del mismo calibre, o al menos alguien con un gran salario, también tendría que cambiar de dirección simplemente para que las matemáticas del contrato funcionen.

“Es sorprendente”, dijo el entrenador de Filadelfia Nick Nurse sobre los canjes de jugadores de la categoría de Doncic y Davis. “Pero creo que ha habido muchos astros moviéndose en años recientes que todos hemos estado sorprendidos por todo eso”.

Aún podrían ocurrir cosas grandes. Algunos equipos que se han rezagado de la carrera por el pase a los playoffs, como unos Pelicans de Nueva Orleans plagados de lesiones, podrían hacer tratos para apilar activos y pensar en el futuro. Otros podrían agregar una o dos piezas en un esfuerzo por ganar ahora.

Nadie sabe qué otras sorpresas podrían estar al acecho, especialmente con una serie de equipos que están en la caza de playoffs, o el ‘play-in’, pensando en qué jugadores podrían adquirir para ayudar a sus probabilidades de postemporada.

“El play-in permite que la competencia dure más tiempo”, dijo el entrenador de Detroit J.B. Bickerstaff, cuyos Pistons luchan por entrar al torneo de repesca de la Conferencia Este. “Y más equipos están compitiendo por esos lugares más tiempo en la temporada. En los últimos cuatro o cinco años, hemos tenido un campeón diferente. Así que ahora, todos sienten que tienen una oportunidad. Están haciendo movimientos para poder ir a por ello. Creo que eso es genial para la liga”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

