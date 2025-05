América doblega 2-1 a Cruz Azul para seguir en busca del tetracampeonato en la Liga MX

Cristian Borja (26), de las Águilas del América, marca el segundo gol de su equipo en el partido de vuelta de las semifinales del fútbol mexicano frente a La Máquina de Cruz Azul , el domingo 18 de mayo de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Henry Martin, de las Águilas del América, celebra el primer gol de su equipo desde el punto penal frente a La Máquina de Cruz Azul, durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX, el domingo 18 de mayo de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jugadores del América celebran después de derrotar 2-1 a Cruz Azul en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX, el domingo 18 de mayo de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved