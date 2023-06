Afganistán quedaría fuera de los Juegos de París si no permite mujeres en el deporte

ARCHIVO - Foto del 22 de septiembre del 2022, integrantes de un equipo de fútbol afgano de mujeres posan para una foto en Kabul. El miércoles 21 de junio del 2023, el COI advierte que Afganistán podría quedar fuera de los Olímpicos de París si no permite la participación de mujeres y niñas en el deporte. (AP Foto/Ebrahim Noroozi, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.