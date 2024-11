Abdi Nageeye y Sheila Chepkirui se consagra en el Maratón de Nueva York

El neerlandés Abdi Nageeye cruza la meta al ganar el Maratón de Nueva York, el domingo 3 de noviembre de 2024. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La keniana Sheila Chepkirui sonríe tras ganar la división femenina del Maratón de Nueva York, el domingo 3 de noviembre de 2024. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

