Aaron Rodgers está 'casi seguro' de que la temporada 2025 será su última en la NFL

El quarterback de los Steelers de Pittsburgh Aaron Rodgers lanza el balón en un entrenamiento como parte del minicampamento del equipo el jueves 12 de junio del 2025. (AP Foto/Matt Freed)

"Estoy bastante seguro de que esto es todo. Por eso solo hicimos un contrato de un año. Los Steelers no necesitaban añadir más años ni nada", dijo Rodgers en el programa de radio "The Pat McAfee Show". "Esto realmente se trata de terminar con mucho amor, diversión y paz para la carrera que he tenido".

"He vivido en el ojo público durante 20 años. Tuve relaciones públicas. ¿Cómo resultó eso? Tuve personas filtrando información de mi hogar y filtrando historias de que compramos una casa juntos. Tuve personas llamando a los paparazzi", dijo. "No quería nada de eso, no me gustó nada de eso, y ahora estoy con alguien que es privada, que no quiere estar en el ojo público, que no se inscribió para ser una celebridad, no quiere ser parte de eso".