A sus 12 años, la china Yu Zidi ya tiene tiempos impresionantes antes del Campeonato Mundial

Foto del 24 de mayo del 2025 del Hebei Taihua Jinye Swimming Club, la nadadora china Yu Zidi, de 12 años, en la final de los 400 metros combinados del Campeonato Nacional en Shenzhen, China. (Hebei Taihua Jinye Swimming Club via AP)

No solo es muy joven, sino que sus tiempos en tres eventos este año están entre los mejores del mundo. Y aquí está el detalle sorprendente. Con esos tiempos hubiera estado cerca de una medalla en los Juegos Olímpicos de París del año pasado.

“Creo que es una gran historia. No sé a dónde llevará”, le dijo a The Associated Press Greg Meehan, director del equipo nacional del conjunto estadounidense en Singapur.