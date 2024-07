76ers dan la bienvenida a George y a Maxey de regreso, buscan desesperadamente un campeonato

Paul George, pívot de los 76ers de Filadelfia, el propietario Josh Harris, a la izquierda, y el presidente Daryl Morey posan para una foto en las instalaciones de práctica del equipo de baloncesto de la NBA, el martes 23 de julio de 2024, en Camden, Nueva Jersey (AP Foto/Derik Hamilton) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.