Denzer Guzmán rompe el empate con 2 outs en la 7ma y guía a Angelinos a un 5-2 ante los Atléticos

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Oswald Peraza (2), de los Angelinos de Los Ángeles, reacciona después de batear un sencillo productor de una carrera durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el sábado 27 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Los Ángeles añadió dos carreras de seguro en la octava con sencillos productores del venezolano Oswald Peraza y Logan O’Hoppe.

El relevista de los Angelinos Ryan Zeferjahn (4-3) ponchó a dos en una séptima sin carreras para acreditarse la victoria y ampliar a 10 entradas su racha sin permitir imparables, con 19 ponches, en sus últimas nueve apariciones.

Kirby Yates retiró en orden el noveno episodio para conseguir el salvamento número 100 de su carrera y el segundo de esta temporada.

Josh Lowe encendió el ataque de la ventaja con un sencillo con un out ante el zurdo Geoff Hartlieb (0-1) en la séptima. Lowe se robó la segunda y anotó para poner el 3-2 cuando Guzmán pegó un roletazo fuerte por la línea que el antesalista Max Muncy no pudo atrapar.

El derecho de los Angelinos Sam Bachman salió de un atolladero con las bases llenas y un out en la octava cuando ponchó al bateador emergente Carlos Cortes con un sinker de 100 mph y luego hizo que Muncy elevara.

El abridor de los Angelinos Reid Detmers permitió dos carreras y cuatro imparables en 5 2/3 entradas, con ocho ponches y tres bases por bolas. El zurdo elevó su total de abanicados a 112, el tercero más alto de las Grandes Ligas, detrás del as de Milwaukee Jacob Misiorowski (146) y del derecho de Toronto Dylan Cease (128).

El abridor de los A’s Jack Perkins toleró dos carreras y cuatro hits en cinco entradas, ponchó a cinco y dio una base por bolas. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP