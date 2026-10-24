Deni Avdija anota 26 puntos y lidera a Trail Blazers en triunfo ante Kings

Damian Lillard y Toumani Camara anotaron 19 puntos cada uno y ayudaron a que los Blazers mejoraran a una foja de 2-0.
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SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Deni Avdija lideró a los Trail Blazers con 26 puntos, seis rebotes y seis asistencias el viernes, en la victoria de Portland por 128-120 sobre los Kings de Sacramento.
Damian Lillard y Toumani Camara anotaron 19 puntos cada uno y ayudaron a que los Blazers mejoraran a una foja de 2-0.
El novato Darius Acuff Jr. anotó 33 puntos, mientras que Domantas Sabonis sumó 27 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias para los Kings (0-2) en su partido inaugural en casa. Zach LaVine agregó 22 puntos.
Los Kings tuvieron una ventaja de 12 unidades después de que LaVine encestó tres tiros libres a mitad del primer cuarto y se fueron al descanso con una ventaja de 64-59.
Sacramento recortó la diferencia a 121-118 con un triple de Sabonis cuando quedaban 3:21 minutos del cuarto periodo. Una canasta en los instantes finales de Donovan Clignan y dos tiros libres, junto con otro de Avdija desde la línea, cuando restaban 43,5 segundos, terminaron por asegurar la victoria para los Trail Blazers.
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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
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