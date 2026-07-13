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Delcy Rodríguez anuncia nombramiento de Félix Plasencia como nuevo canciller de Venezuela

CARACAS (AP) — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el lunes su decisión de fusionar los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y designó en el cargo al diplomático Félix Plasencia, que venía de desempeñarse como representante ante Estados Unidos.

Plasencia, que además fue jefe de misión de Venezuela en el Reino Unido, reemplazará a Yván Gil que en enero fue ratificado como ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ostentaba desde 2023 por decisión de Maduro.

Gil, en tanto, fue designado ministro de Ciencia y Tecnología en sustitución de la bióloga Gabriela Jiménez.

Desde la captura de Maduro el gobierno de Donald Trump supervisa las ventas de petróleo y administra los ingresos como parte de su plan por etapas para Venezuela: estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición. Mientras, Rodríguez ha promovido a la nación sudamericana rica en petróleo ante inversionistas internacionales y ha abierto el sector energético al capital privado.

Estados Unidos, a la par, ha levantado sanciones sobre algunas de las principales industrias de Venezuela. El Departamento del Tesoro ha emitido una serie de licencias que permite a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) vender hidrocarburos venezolanos directamente a empresas estadounidenses, así como en los mercados globales, un cambio radical después de que Washington había bloqueado durante años sus tratos con el gobierno de Venezuela y su sector petrolero.

FUENTE: AP

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