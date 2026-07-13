Delcy Rodríguez anuncia nombramiento de Félix Plasencia como nuevo canciller de Venezuela

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La designación de Plasencia se produjo cinco meses después de que Washington y Caracas acordaran restablecer relaciones diplomáticas —rotas desde 2019— y luego de que militares estadounidenses capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa.

Plasencia, que además fue jefe de misión de Venezuela en el Reino Unido, reemplazará a Yván Gil que en enero fue ratificado como ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ostentaba desde 2023 por decisión de Maduro.

Gil, en tanto, fue designado ministro de Ciencia y Tecnología en sustitución de la bióloga Gabriela Jiménez.

Desde la captura de Maduro el gobierno de Donald Trump supervisa las ventas de petróleo y administra los ingresos como parte de su plan por etapas para Venezuela: estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición. Mientras, Rodríguez ha promovido a la nación sudamericana rica en petróleo ante inversionistas internacionales y ha abierto el sector energético al capital privado.

Estados Unidos, a la par, ha levantado sanciones sobre algunas de las principales industrias de Venezuela. El Departamento del Tesoro ha emitido una serie de licencias que permite a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) vender hidrocarburos venezolanos directamente a empresas estadounidenses, así como en los mercados globales, un cambio radical después de que Washington había bloqueado durante años sus tratos con el gobierno de Venezuela y su sector petrolero.

FUENTE: AP