“Dejen de intentar ser duros”: Carney responde a Trump en medio de la disputa comercial EEUU-Canadá

El primer ministro canadiense, Mark Carney, habla con miembros de los medios a su llegada a la oficina del primer ministro y Consejo privado en Ottawa, el martes 1 de septiembre de 2026. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP) AP

Carney afirmó que las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá podrían reanudarse si Washington se tomaba en serio las negociaciones, pero también acusó a Estados Unidos de impulsar condiciones que, según él, podrían dejar a las industrias canadienses “desmanteladas gradualmente en Canadá y eliminadas”.

“Cuando los estadounidenses dejen de hacer memes, de lanzar pullas y de intentar hacerse los duros, y empiecen a tomarse en serio la posibilidad de mantener esas conversaciones, podremos tener esas conversaciones”, señaló Carney. “No es constructivo, pero esa es su democracia”.

Sus declaraciones se produjeron tras una nueva andanada lanzada por Washington desde el colapso de las conversaciones comerciales el 21 de agosto, incluida la decisión de Trump de cambiar el nombre del lago Ontario a “lago Estados Unidos” y publicaciones en redes sociales burlándose de Canadá. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, también sostuvo que Canadá no podía actuar “ojo por ojo” con una economía de Estados Unidos 13 veces mayor, mientras que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se mofó en internet de las cadetes canadienses.

Hegseth publicó el lunes una imagen de un centro de entrenamiento de cadetes en Columbia Británica en la que aparecen dos jóvenes uniformadas, y añadió “esto es real” junto a una bandera canadiense. Carney calificó la publicación de “indigna de su cargo”.

El Pentágono la respaldó el martes, y el subsecretario de prensa Jacob Bliss declaró: “La publicación en X habla por sí sola”.

Carney dijo que, en la práctica, el enfoque de Estados Unidos en las conversaciones habría dejado a las industrias canadienses como subsidiarias de empresas estadounidenses o habría impuesto condiciones en las cuales quedarían “desmanteladas gradualmente en Canadá y eliminadas”.

“No lo haremos; por supuesto, no vamos a aceptar esas condiciones”, añadió Carney

Carney señaló que Washington buscaba un acuerdo “no competitivo” para industrias clave, como la automotriz, al tiempo que presionaba para introducir cambios que afectarían las protecciones del idioma francés y de la cultura. Indicó que cualquiera de esos temas bastaba para bloquear un acuerdo.

El líder canadiense dijo que Washington también pretendía imponer límites a los futuros acuerdos comerciales de Canadá. “Canadá es un Estado soberano. Cerraremos acuerdos de libre comercio con los países con los que queramos cerrar acuerdos de libre comercio”, afirmó.

Carney también se vio impulsado por la barrida liberal del lunes en tres elecciones especiales, entre ellas, una victoria contundente en Chicoutimi-Le Fjord, Quebec, donde los conservadores cayeron al tercer lugar.

Las victorias llevaron a los liberales a alcanzar 173 escaños en la Cámara de los Comunes, de 343 escaños, y reforzaron la posición de Carney mientras se enfrenta a Trump por el comercio y la soberanía canadiense.

Nelson Wiseman, profesor emérito de ciencias políticas de la Universidad de Toronto, dijo que las amenazas de anexión de Trump tienen un peso particular en Quebec. “Los quebequenses son quienes más tienen que perder en un escenario apocalíptico en el que Estados Unidos absorba a Canadá y desaparezca el estatus del idioma francés”, explicó.

Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá colapsaron después de que las partes no lograran alcanzar un acuerdo, y Trump impuso aranceles del 50% a aproximadamente 20.000 millones de dólares en bienes canadienses. Canadá respondió con planes de imponer aranceles a productos de Estados Unidos.

Trump ha hablado repetidamente de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP