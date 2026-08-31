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DeGrom se sacude una mala salida con 7 innings en blanco y Texas aplasta 8-1 a Atléticos

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Jacob deGrom permitió un sencillo en la segunda entrada en siete innings sin permitir carreras, al recuperarse de una de sus peores aperturas en las Grandes Ligas, y los Rangers de Texas vencieron 8-1 a los Atléticos la noche del lunes.

Jacob deGrom, lanzador de los Rangers de Texas, trabaja frente a los Atléticos, durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del lunes 31 de agosto de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez)
Jacob deGrom, lanzador de los Rangers de Texas, trabaja frente a los Atléticos, durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del lunes 31 de agosto de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Brandon Nimmo conectó dos imparables, impulsó dos carreras y anotó una, y Justin Foscue añadió un jonrón solitario por los Rangers (68-70), que están a 1 1/2 juegos de Cleveland en la lucha por el último puesto de comodín de la Liga Americana.

Lawrence Butler abrió la segunda entrada con un batazo fuerte al jardín derecho ante DeGrom (10-9), quien ponchó a ocho. El derecho de 38 años venía de una salida en la que igualó máximos de su carrera al permitir seis carreras en la primera entrada y ocho en total en 3 2/3 innings el martes pasado ante los Medias Blancas de Chicago.

El ganador en dos ocasiones del premio Cy Young tiene marca de 7-2 en casa esta temporada con una efectividad de 2.42, en comparación con 3-7 y una efectividad de 5.86 fuera del Globe Life Field. En su apertura anterior como local, deGrom permitió un hit en seis episodios sin permitir carreras contra Washington, al tiempo que igualó un máximo de la temporada con 10 ponches.

El novato Gage Jump (6-9) permitió siete carreras en 4 1/3 innings por los Atléticos (53-85), que han perdido cuatro seguidos. Terminaron agosto con marca de 8-20, su peor desempeño en el mes desde que registraron 7-21 en 1978.

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FUENTE: AP

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