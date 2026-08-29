Decenas de miles despiden a Harald V en Oslo mientras Noruega entra en una nueva era real

Dolientes esperan bajo la lluvia la llegada de los restos mortales del rey Harald V al Palacio Real en Oslo, Noruega, el 28 de agosto de 2026. (Heiko Junge/NTB via AP) AP

Un mar de flores de colores cubrió Slottsplassen, la plaza ubicada frente al palacio, mientras un flujo constante de noruegos pasaba por el lugar. Un jardinero del palacio retiró algunos ramos en el lado sur del edificio para mantener despejados los accesos, dijo la cadena noruega NRK. Trabajadores del palacio también recogieron las tarjetas y las secaron tras un aguacero nocturno para conservar los mensajes para la posteridad, añadió.

“Es especial, íntimo y encantador. Me pongo la mano derecha sobre el pecho en gratitud hacia él y la familia real”, dijo Roni Ervik, de 46 años, en declaraciones a NRK. Añadió que rendía tributo al difunto rey en nombre de su familia, originaria del oeste del país.

Harald V fallecidó el viernes por la mañana y el príncipe heredero, de 53 años, se convirtió automáticamente en el rey Haakon VIII.

Haakon adoptó el lema “Todo por Noruega”, que se remonta a su bisabuelo. Su esposa se convirtió en la reina Mette-Marit, y su hija mayor, Ingrid Alexandra, es ahora la heredera al trono.

El nuevo rey conoce ya sus obligaciones. A medida que su padre envejecía y su salud empezó a deteriorarse en los últimos años, Haakon actuó en varias ocasiones como regente.

Se espera que, más tarde el sábado, un coro cante en la plaza del Palacio Real. También estaba previsto que el nuevo rey celebre audiencias con el presidente del Parlamento, el del Tribunal Supremo y el obispo presidente de la Iglesia Luterana de Noruega, con la princesa heredera Ingrid Alexandra también presente, informó NRK.

Se espera que Haakon se dirija al pueblo noruego en su primer discurso como rey, más tarde el sábado o en los próximos días.

Sus tareas en el futuro cercano incluirán reforzar el apoyo a la monarquía tras las polémicas por el contacto entre su esposa y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein en el pasado, y la condena al hijo de la ahora reina por violación.

Aún no se ha fijado una fecha para el funeral, pero el país se encuentra oficialmente en duelo y algunos han decidido posponer celebraciones como bodas y bautizos hasta que haya pasado el periodo de luto, dijo NRK.

La monarquía noruega tiene raíces antiguas, que se remontan al rey Harald Cabellera Hermosa en el siglo IX. Cuando Noruega recuperó su independencia de Suecia en 1905, tres cuartas partes de los votantes en un plebiscito nacional aprobaron la restauración de la monarquía. Hoy en día, su papel es en gran medida simbólico, ya que el poder recae en un Parlamento electo, pero la familia real conserva el estatus de celebridades y un rol en la promoción de la próspera nación en todo el mundo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP