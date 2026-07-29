De mano derecha a denunciante: funcionaria de gobierno Petro lleva su caso al Congreso colombiano

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Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) hasta enero y actual gerente del Fondo Adaptación, denunció la presunta presión de Petro para que trasladara “sin justificación” dineros de la entidad que dirige y “maltrato psicológico”.

La funcionaria ha denunciado en los últimos días que los desacuerdos con el mandatario saliente se dieron desde que se opuso al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes por no cumplir los requisitos, un caso que está siendo investigado por la fiscalía, en la época que ejercía como directora del DAPRE y era la mano derecha de Petro.

“En su relato Angie menciona que existía un grupo de mujeres muy cercanas al presidente Gustavo Petro que seguían sus instrucciones y abordaban las entidades para obtener favores económicos y contratos”, indica la demanda presentada ante la la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de investigar al presidente y otros aforados.

Petro acusó a Rodríguez de ataques “calumniosos” en su contra y la víspera anunció que la demandaría penalmente, mientras que la señaló de colaborar con “sectores venidos del paramilitarismo, contra el que he actuado durante toda mi vida”, sin mostrar pruebas.

Ante la comisión, Rodríguez advirtió que ha recibido amenazas de muerte, como llamadas intimidantes al parecer de estructuras criminales que “buscan silenciarla para que no continúe denunciando públicamente lo sucedido al interior" del palacio presidencial.

El presidente electo Abelardo de la Espriella dijo que le brindará protección a Rodríguez para que continúe denunciando tan pronto se poseione el 7 de agosto. “La corrupción tendrá en mí a su principal enemigo: no más tolerancia con los corruptos”, indicó en la red social X el domingo.

Wilson Ruiz Orejuela, abogado defensor de Rodríguez y exministro de Justicia, aseguró en X que la demanda fue presentada porque “nadie está por encima de la Constitución y la Ley, ni siquiera el presidente de la república”. La Comisión de Investigación y Acusación debe decidir si archivan las causas o si presentan un proyecto de acusación contra el presidente ante el pleno de la Cámara de Representantes, donde de ser aprobada se traslada al Senado, que se encarga de enjuiciarlo. FUENTE: AP