De la Fuente niega que Lamine Yamal tenga privilegios especiales con España

El delantero del Barcelona Lamine Yamal previo al partido contra el Real Madrid en la Liga de España, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/José Bretón) AP

Yamal no viajó para el partido de España en la Liga de Naciones contra la República Checa el jueves debido a un problema en la rodilla, pero se esperaba que estuviera disponible para el encuentro contra Inglaterra el domingo.

De la Fuente expresó que estaba molesto con la cobertura sobre la llegada tardía de Yamal, ya que algunos reportes de prensa sugerían que se le estaba tratando de manera distinta a otros jugadores. Indicó que el atacante del Barcelona tiene una inflamación en la rodilla derecha.

“Se hizo daño en el último partido, se hizo una resonancia en Barcelona y vieron que tenía una inflamación y líquido en la rodilla. Eso invitaba a que había que darle descanso”, declaró De la Fuente en una rueda de prensa el miércoles. “Con el servicio médico del Barça tenemos una relación fantástica y yo decidí que, para evitar este viaje y para venir aquí a hacer el tratamiento sin saber si iba a estar en disposición, que se quedara en su casa y que el viernes, si está bien, se incorporase", agregó.

“No tiene ningún privilegio y los compañeros están tranquilos porque además es que tratamos a todos por igual y en estas otras ocasiones también. Esto lo hubiéramos hecho por cualquier otro jugador y los jugadores lo saben”, subrayó el entrenador.

También se esperaba que Mikel Oyarzabal, atacante de la Real Sociedad, se incorpose más tarde a la selección al recuperaba de un cuadro gripal en San Sebastián.

La federación española informó el lunes que Yamal reportó molestias en la rodilla derecha tras la victoria 2-1 del Barcelona en el campo del Atlético de Madrid en la liga española el domingo.

“Hay cosas que me cuentan, y lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor, de veracidad, el invento", afirmó De la Fuente el miércoles. "Ante eso, trato de revelarlo. Por eso cuento más cosas de las que debiera. Es la manera, con datos, de revelar la realidad. No aguanto a la gente que trata de engañarte, de mentirte”.

Señaló que se estaba monitoreando la recuperación de Yamal y que había hablado con el jugador tanto el martes como el miércoles.

"La evolución es buena”, dijo De la Fuente. “Hoy ya estaba mejor, ya está haciendo una serie de ejercicios con su recuperador y con el club. Soy optimista y creemos que el viernes va a estar con nosotros”.

España, vigente campeona del mundo, lidera su grupo de la Liga de Naciones con 12 puntos en cuatro partidos, tres más que Inglaterra, segunda. Los españoles ya se han clasificado a los cuartos de final. Croacia tiene tres puntos y la República Checa no tiene puntos.

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FUENTE: AP