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De la Espriella abre la puerta a reanudar aspersión aérea de coca con polémico herbicida en Colombia

BOGOTÁ (AP) — El gobierno de Abelardo de la Espriella abrió la puerta para el eventual regreso de las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con un polémico herbicida que fue prohibido en Colombia hace más de una década.

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anuncia una iniciativa conjunta con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para fortalecer la seguridad en la capital colombiana mediante una mayor presencia policial, inteligencia, tecnología y capacidades urbanas en Bogotá, el martes 25 de agosto de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara)
El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anuncia una iniciativa conjunta con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para fortalecer la seguridad en la capital colombiana mediante una mayor presencia policial, inteligencia, tecnología y capacidades urbanas en Bogotá, el martes 25 de agosto de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara) AP

Se trata de una resolución que deroga la anterior, que mantenía suspendida la aspersión aérea con glifosato, un herbicida químico que elimina plantas inhibiendo su crecimiento. El documento, fechado el 18 de agosto, fue conocido por la prensa el viernes tras ser divulgado por el Diario Oficial, una publicación que contiene la información legal estatal.

La fumigación aérea con glifosato fue suspendida en 2015 por orden de la Corte Constitucional como precaución ante los posibles daños en la salud y el medioambiente y tras el concepto de la Organización Mundial de la Salud que advertía que el herbicida “probablemente” causaba cáncer en seres humanos.

Durante la campaña electoral, el conservador De la Espriella dijo que quiere fumigar con herbicidas biológicos los plantíos de hoja de coca, distintos al glifosato para no saltar la decisión de la corte, pero efectivos.

La resolución fue firmada por el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gómina, y aclara que no implica la reanudación automática del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea, dado que faltan otros requisitos como una licencia ambiental, la consulta a comunidades étnicas y el concepto favorable del Instituto Nacional de Salud.

La política de lucha antinarcóticos de De la Espriella, quien recién asumió el cargo, representa un giro con respecto a la de su antecesor y opositor, el progresista Gustavo Petro, quien desestimuló la erradicación forzada y priorizó la voluntaria con los campesinos cultivadores de hoja de coca.

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