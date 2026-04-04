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De Hollywood al sobrevuelo lunar: “Project Hail Mary” recibe elogios de la tripulación de Artemis II

HOUSTON (AP) — La nueva película espacial “Project Hail Mary” (“Proyecto Fin del Mundo”), protagonizada por Ryan Gosling, ha recibido críticas entusiastas desde el espacio, a más de la mitad del camino hacia la Luna.

En la imagen, proporcionada por la Agencia Espacial Canadiense, el astronauta de Artemis II Jeremy Hansen, de origen canadiense, se conecta en vivo desde la nave espacial Orion y habla con medios canadienses junto con los astronautas Victor Glover, izquierda, y Reid Wiseman, el sábado 4 de abril de 2026. (Agencia Espacial Canadiense vía AP)
En la imagen, proporcionada por la Agencia Espacial Canadiense, el astronauta de Artemis II Jeremy Hansen, de origen canadiense, se conecta en vivo desde la nave espacial Orion y habla con medios canadienses junto con los astronautas Victor Glover, izquierda, y Reid Wiseman, el sábado 4 de abril de 2026. (Agencia Espacial Canadiense vía AP) AP

El astronauta canadiense Jeremy Hansen comentó el sábado que él y sus compañeros de tripulación de Artemis II pudieron ver la película con sus familias antes de despegar para el sobrevuelo lunar. Señaló que fue “un verdadero placer” ver el filme mientras se preparaba para su propia aventura espacial.

Gosling, también canadiense, envió sus mejores deseos a los cuatro astronautas antes del despegue del miércoles.

“El arte imita a la ciencia y viceversa”, manifestó Hansen en un evento televisado en vivo organizado por la Agencia Espacial Canadiense. “Me pareció un ejemplo tan inspirador: alguien que sale ahí fuera y simplemente hace lo necesario para salvar a la humanidad. Es un ejemplo extraordinario que todos podemos seguir”.

Hansen es el primer ciudadano no estadounidense en volar a la luna.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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