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Daylen Lile sigue en racha con 2 jonrones y los Nacionales vencen 6-3 a los Marlins

WASHINGTON (AP) — Daylen Lile conectó dos jonrones e impulsó cuatro carreras, Erik Tolman salió de un atolladero con las bases llenas para conseguir su primer salvamento en las Grandes Ligas, y los Nacionales de Washington vencieron 6-3 a los Marlins de Miami la noche del lunes.

Daylen Lile, de los Nacionales de Washington, es felicitado en el dugout por sus compañeros después de conectar un cuadrangular de dos carreras durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marlins de Miami, el lunes 31 de agosto de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell)
Daylen Lile, de los Nacionales de Washington, es felicitado en el dugout por sus compañeros después de conectar un cuadrangular de dos carreras durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marlins de Miami, el lunes 31 de agosto de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell) AP

Los Marlins perdieron tres de cuatro ante los Nacionales y quedaron a cuatro juegos de Arizona en la carrera por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Lile, nombrado Jugador de la Semana de la Liga Nacional más temprano el lunes, terminó de 3-3. El jardinero, en su segunda temporada, suma cinco jonrones en sus últimos ocho juegos para llegar a 20 en la campaña.

Brady House se fue de 2-4 con una carrera impulsada por los Nacionales. Andrew Pinckney y Keibert Ruiz también conectaron dos imparables cada uno.

Tolman relevó a Matt Waldron con las bases llenas y sin outs en la octava entrada. Ponchó a Kyle Stowers y luego provocó un rodado para doble matanza del panameño Leo Jiménez. Después, Tolman ponchó a los tres bateadores en la novena.

Waldron (2-2) permitió cinco hits en tres entradas sin carrera.

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