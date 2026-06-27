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Daylen Lile impulsa la carrera del triunfo y Nacionales superan 4-3 a Orioles

BALTIMORE (AP) — Daylen Lile conectó el sencillo de la ventaja en la décima entrada, Luis García Jr. pegó un jonrón como parte de una jornada de cuatro imparables y los Nacionales de Washington vencieron 4-3 a los Orioles de Baltimore la noche del sábado.

Luis Garcia Jr., izquierda, de los Nacionales de Washington, celebra con el coach de tercera base, Victor Estevez (7), mientras recorre las bases después de batear un jonrón durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Orioles de Baltimore, el sábado 27 de junio de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Nick Wass)
Luis Garcia Jr., izquierda, de los Nacionales de Washington, celebra con el coach de tercera base, Victor Estevez (7), mientras recorre las bases después de batear un jonrón durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Orioles de Baltimore, el sábado 27 de junio de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Nick Wass) AP

Los Nacionales cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas. Baltimore perdió tres de cuatro.

Lile conectó un sencillo ante Ryan Helsley (0-4) para abrir la décima e impulsar al corredor automático Dylan Crews.

Clayton Beeter (3-1) lanzó una novena entrada perfecta de 1-2-3 para Washington. Justin Lawrence salió de un atasco con las bases llenas al provocar el roletazo del dominicano Samuel Basallo que puso fin al juego, en su debut con los Nacionales para apuntarse su primer salvamento desde 2024.

El abridor de Washington, Foster Griffin, permitió una carrera sucia con tres imparables y dos bases por bolas en siete entradas, mientras realizaba 112 lanzamientos, la mayor cantidad de un pitcher de los Nacionales desde que Patrick Corbin hizo 113 contra Pittsburgh el 28 de junio de 2022. Griffin igualó su máximo de carrera con nueve ponches.

Los Orioles atacaron rápidamente al tambaleante bullpen de Washington cuando por fin tuvieron la oportunidad en la octava. Chadwick Tromp conectó un sencillo ante PJ Poulin y luego avanzó con un passed ball. Poulin retiró a los siguientes dos bateadores, pero Pete Alonso recibió a Orlando Ribalta con un doblete al jardín izquierdo para poner la pizarra 3-2. Alonso anotó para empatar con el sencillo del emergente Basallo.

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