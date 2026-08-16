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D'Avilla brilla y el Fire arruina el debut del técnico Cifuentes al vencer 2-1 a Timbers

CHICAGO (AP) — Dje D'Avilla anotó un gol y dio una asistencia en los primeros 14 minutos y el Fire de Chicago arruinó el debut del técnico español de los Timbers de Portland Martí Cifuentes, al imponerse el domingo por 2-1 .

D’Avilla sumó su segunda asistencia en un gol de Robin Lod a los 9 minutos y cinco después marcó por primera ocasión esta temporada para darle a Chicago una ventaja de 2-0.

El defensor Andrew Gutman también prodigó una asistencia —su cuarta— en el cuarto gol de Lod. Maren Haile-Selassie registró su séptima asistencia para el tato de D'Avilla —a una de su mejor marca personal.

El zaguero Finn Surman anotó de cabeza a los 85 minutos su primer gol como profesional en 51 apariciones y recortó la diferencia a 2-1.

Otro defensor, Brandon Bye, consiguió su tercera asistencia de la temporada. A Ariel Lassiter, un suplente que ingresó en la segunda mitad, se le acreditó la cuarta.

Portland realizó su primer viaje a la Ciudad de los Vientos en ocho años. Cifuentes es el quinto director técnico de los Timbers.

El Fire ascendió al tercer lugar de la Conferencia Este con la victoria. Acumula 32 puntos.

Portland es décimo del Oeste, con 24 unidades.

En otro partido, el Union de Filadelfia remontó una desventaja de dos tantos y superó 3-2 al New York City FC. ___

Vea aquí la cobertura completa de Deportes de AP

FUENTE: AP

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