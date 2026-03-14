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Dañan a petrolero griego en presunto ataque con dron en mar Negro; guerras afectan industria naviera

ATENAS (AP) — Un petrolero con bandera griega resultó dañado en un presunto ataque con drones en el mar Negro cuando se aproximaba al puerto ruso de Novorossiysk, informaron las autoridades.

El Ministerio de Marina Mercante de Grecia indicó que el ataque ocurrió a primera hora del sábado y causó daños materiales, pero los 24 tripulantes resultaron ilesos y la navegabilidad del buque no estaba en riesgo.

El Maran Homer, fletado por el gigante petrolero estadounidense Chevron, viajaba desde Salónica, en el norte de Grecia, hacia el puerto del mar Negro y tenía previsto continuar rumbo a Estambul. Según funcionarios del gobierno griego y la empresa griega que opera el buque, fue impactado por un misil o un dron antes de cargar petróleo kazajo.

El ministro griego de Asuntos Marítimos, Vassilis Kikilias, dijo que Atenas presentará una “enérgica queja” ante el país considerado responsable, sin ofrecer más detalles. Más tarde identificó a Ucrania como autora de ataques frecuentes en el mar Negro.

“Considero inaceptable y extremadamente peligroso que se ataque a buques que enarbolan la bandera griega, así como a aquellos con marineros griegos e intereses navieros griegos”, declaró Kikilias a la televisión estatal ERT.

Agregó que creía que el ataque podría estar relacionado con una decisión de Estados Unidos de aliviar temporalmente algunas sanciones sobre los envíos de petróleo ruso debido a la volatilidad provocada por la guerra con Irán.

La guerra también ha afectado a la enorme industria naviera de Grecia, con decenas de buques con bandera griega o de propiedad griega actualmente varados en el golfo Pérsico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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