Dalton Rushing define en la 11ma y los Dodgers remontan para vencer 8-7 a los Rockies

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Dalton Rushing, centro, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra su sencillo decisivo con Kike Hernandez, izquierda, y Miguel Rojas durante la undéxima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rockies de Colorado, el lunes 6 de julio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Kyusung Gong) AP

Los Dodgers mejoraron a 60-32, el primer equipo de las Grandes Ligas esta temporada en alcanzar 60 victorias. Eran el único equipo de las mayores que no había disputado entradas extra. También fue su primer juego con entradas extra desde el séptimo juego de la Serie Mundial del año pasado, cuando vencieron a Toronto para conquistar su segundo campeonato consecutivo.

El dominicano Teoscar Hernández comenzó la parte baja de la 11ma en segunda base. Jimmy Herget (0-3) dio base por bolas intencional a Max Muncy. El bateador emergente Tommy Edman tocó de sacrificio y avanzó a Hernández a tercera, y este anotó con el tercer imparable de Rushing en el juego.

Los Dodgers empataron el juego 7-7 en la 10ma. El cubano Andy Pagés inició la entrada en segunda y avanzó a tercera con el rodado de Freeman a primera ante Brennan Bernardino. Pagés anotó por un error de fildeo del segunda base Edouard Julien en una pelota bateada por Mookie Betts. Betts llegó a segunda con el sencillo de Tucker antes de que Hernández conectara una línea para una doble matanza que terminó la entrada, con Tucker sorprendido fuera de la base en primera.

El rodado de Jake McCarthy a primera base le dio a los Rockies la ventaja 7-6 en la 10ma.

Shohei Ohtani impulsó cuatro carreras, destacando el jonrón número 299 de su carrera.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP