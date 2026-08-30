Curaçao gana la Serie Mundial de Ligas Pequeñas al vencer 11-2 a Nevada

Ignacio Lindo del V-dien de Curaçao's junto al cátcher Naeem Angel Coeriel celebran con el resto del equipo tras ganar la Serie Mundial de las Ligas Pequeñas al vencer a Nevada el domingo 30 de agosto del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

De Windt abrió como lanzador y permitió dos carreras en tres entradas. Giendry Ryan y Steven Felix estuvieron casi impecables como relevistas, con cuatro ponches en las tres entradas finales, para la pequeña nación insular, que previamente ganó el torneo en 2004.

Curaçao había avanzado a la final al ganar el título internacional en 2005, 2019, 2022 y 2023. Esta vez, el grupo de la Pariba Little League en Willemstad tuvo suficiente potencia desde el montículo y en el plato para derrotar al campeón de Estados Unidos.

Curaçao se mantuvo invicto en el torneo de doble eliminación antes de remontar una desventaja temprana de dos carreras ante el equipo de Henderson, Nevada.

Ryan ponchó a cuatro en 2 1/3 entradas. Felix hizo que el último bateador de Nevada conectara un elevado inofensivo que capturó Giendry en el jardín central. Una vez que la pelota quedó segura en su guante, comenzaron las celebraciones.

Giendry lanzó su guante al aire mientras sus compañeros lo rodeaban en el jardín. Los jugadores del cuadro interior de Curaçao se rociaron con agua entre sí, mientras un grupo de aficionados, ubicado detrás del dugout de tercera base, ondeaba la bandera de Curaçao.

Al principio estuvieron en silencio, ya que parecía que Nevada, el primer equipo de Estados Unidos en avanzar al campeonato sin un jonrón, finalmente había logrado descifrar a los lanzadores destacados de Curaçao.

Tras un toque de bola de Michael Kleiner, de Nevada, Maddox Bryan conectó una línea al jardín central, que impulsó dos carreras.

Curaçao empató cuando De Lanoi conectó una línea que rebotó en el guante de Kleiner, que se lanzó a segunda base.

Los campeones internacionales tomaron la ventaja definitiva con un doble de dos carreras de Jaymiëll Martina en la cuarta entrada. De Windt añadió un hit que vació las bases en la quinta.

Nevada también fue subcampeón el año pasado, al caer ante Taiwán en el juego de campeonato.

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Alex Harkins es estudiante del John Curley Center for Sports Journalism en Penn State.

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FUENTE: AP