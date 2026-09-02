Culpa de los pájaros: Medvedev protesta por repetir un punto en el US Open tras aves en la red

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Daniil Medvedev devuelve ante Sebastian Gorzny durante la segunda ronda del US Open, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Medvedev protestó una decisión durante su victoria de segunda ronda el miércoles en el Abierto de Estados Unidos después de que el juez ordenara repetir un punto porque dos pájaros se posaron encima de la red durante varios golpes de un peloteo.

El ruso ganaba 4-1 en el segundo set, con Sebastian Gorzny al servicio. Dos pájaros pequeños se posaron sobre la red en el estadio Louis Armstrong en medio de un punto y el juego continuó, con ambos jugadores golpeando varias veces antes de que Medvedev cruzara un derechazo hacia la esquina que hizo que uno de los pájaros levantara vuelo. El juez de silla, Timo Janzen, señaló rápidamente que se detuviera el juego cuando Gorzny empezaba a golpear una pelota que no habría vuelto a entrar en juego.

“Esta es la decisión más ridícula que he visto en mi vida”, dijo Medvedev. “Esto es muy malo”.

Medvedev, nada ajeno a momentos caóticos en Armstrong, fue consultado después de su victoria por 6-1, 6-3, 7-5 sobre en qué lugar ubicaba ese episodio.

“Definitivamente estaría entre los cinco primeros”, comentó. “Pero la cuestión es que cuando aparecieron, pensé: 'OK, el árbitro va a detener el punto, y dejó que se jugara, como: OK, juguemos’. Y en el momento en que pegué el tiro ganador, fue como: ‘¡Paren! ¡Paren! ¡Paren!’”.

Medvedev perdió su partido de primera ronda en Armstrong el año pasado, cuando su estallido después de que el juez permitiera a Benjamin Bonzi un segundo saque porque un fotógrafo entró por error a la cancha demasiado pronto derivó en una demora de más de seis minutos. Sus excentricidades en la misma cancha en 2019, seguidas de una entrevista posterior al partido en la que animó a los aficionados a que siguieran abucheándolo, le valieron una multa de 9.000 dólares.

Dejó atrás rápidamente el incidente del miércoles. “Está bien”, dijo el campeón de 2021. “Cosas que pasa”. ___ Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP