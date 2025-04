REDADAS EN CUBA: detienen a José Daniel Ferrer y allanan sede de la UNPACU

La detención de ambos opositores ocurre de forma paralela a la confirmación del Tribunal Supremo de Cuba sobre la revocación oficial de la libertad condicional de Ferrer. En el caso de Navarro, no se han difundido detalles oficiales sobre su situación legal hasta el momento.

La activista Annia Zamora confirmó a Martí Noticias la detención de Félix Navarro durante la madrugada, en un operativo con fuerte presencia policial. Según Zamora, los agentes tocaron a la puerta del opositor y se lo llevaron detenido sin brindar información sobre su paradero. “Está desaparecido en estos momentos. No sabemos dónde está Félix Navarro”, denunció.

Allanamiento y arresto masivo en sede de UNPACU

Ana Belkis Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer, denunció en la red social X que las fuerzas de seguridad realizaron un allanamiento en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en el reparto Altamira de Santiago de Cuba.

Durante el operativo, además de Ferrer, fueron detenidos su esposa Nelva Ortega, su hijo menor Daniel José, y los activistas Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Vaillant. Todos se encuentran actualmente en paradero desconocido.

Ferrer y Ortega lideraban en ese lugar un proyecto social dedicado a alimentar y brindar atención médica básica a personas vulnerables, iniciativa que ha estado bajo constante hostigamiento por parte de las fuerzas del orden desde su inicio.

Acusaciones oficiales y antecedentes

Según declaraciones de Maricela Sosa, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Ferrer no asistió a dos audiencias judiciales obligatorias desde su liberación, lo que constituyó una violación de las condiciones impuestas. “No solo no se presentó, sino que además anunció en redes sociales, en abierto desafío a la ley, que no comparecería”, expresó Sosa en un comunicado citado por la agencia Reuters.

A inicios de abril, Ferrer publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una despedida ante una posible nueva detención: “Por si mañana no estoy: gracias a todos los amigos y hermanos de lucha, a mi valiente familia y a mi sacrificada esposa. Sigan luchando. No hay derecho a descansar mientras Cuba sufre”.