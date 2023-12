Ola represiva en Cuba en el Día Mundial de los Derechos Humanos

ARCHIVO - La policía hace guardia cerca del Capitolio Nacional, sede de la Asamblea del Poder Popular, días después de que hubiera protestas en La Habana, Cuba, el 14 de julio de 2021. El abogado cubano Julio Ferrer Tamayo dijo el 3 de octubre de 2023 que presentó una demanda en los tribunales contra la Asamblea del Poder Popular para reclamar la tramitación y aprobación de una ley que regule las manifestaciones en cumplimiento de la nueva Constitución de 2019. (AP Foto/Eliana Aponte, Archivo) Copyright 2021. The Associated Press. All rights reserved