Biden deja afuera a cubanos con I220A en su nueva política migratoria que legalizará a medio millón de inmigrantes ilegales

Las nuevas medidas migratorias presentadas este miércoles por la Administración Biden, que pretenden facilitar un estatus legal a los cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses y "promover la unidad familiar en el proceso de inmigración", no beneficiarán a los miles de cubanos que entraron a dicho país a través del documento I-220A , debido a que este es un trámite "relativamente nuevo", dijo a Martí Noticias el abogado especializado en temas migratorios Ángel Leal.

"Califican las personas que llevan más de diez años en el país y los hijos e hijas menores de 21 años del esposo o la esposa indocumentada del ciudadano americano", dijo, por lo que los cubanos con I-220A, cuyo uso entró en vigor hace menos de tres años, no serían elegibles para el nuevo procedimiento aprobado, lo que reafirma el limbo en el que viven estas personas.

Leal agregó que "es importante entender que la mayoría de las personas que se encuentran en esa situación no han podido ajustar a la residencia por no haber entrado legalmente al país", algo que podría solucionarse con las nuevas medidas.

En enero, un grupo de congresistas, liderado por la cubanoamericana María Elvira Salazar, se dirigió mediante una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para solicitarle que otorgue un estatus de "Parole in Place" a todos los cubanos que recibieron el formulario I-220A tras su entrada a EE.UU. Dicha solicitud no se ha traducido hasta ahora en acciones concretas, a pesar de que, de forma lenta, arbitraria y discreta, algunos de estos cubanos han recibido cartas con la aprobación del parole.

En relación a las nuevas medidas del Gobierno de EE.UU., sus responsables declararon que "utiliza las autoridades existentes para promover la unidad familiar, pero solo el Congreso puede reformar sistemáticamente nuestro deficiente sistema de inmigración".

Siempre y cuando la persona no tenga antecedentes penales y "no represente una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional; es elegible para solicitar el ajuste de estatus", dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado y detalló que "si se les concede el permiso de permanencia temporal, estos ciudadanos podrán solicitar la residencia permanente legal sin tener que salir de EE.UU. DHS estima que aproximadamente 500.000 cónyuges no ciudadanos de ciudadanos estadounidenses podrían ser elegibles para tener acceso a este proceso".