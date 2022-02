Alarmante subida en el precio de los alimentos en Cuba: una bolsa de leche ronda los mil pesos

“Es muy, muy, muy complejo para el ciudadano común. Aquí a veces yo me equivoco y le digo a la gente que con 5000 pesos que cobra una persona de salario, y muchas personas me dicen: 'No, no, recuerda que la mayoría está cobrando entre 2000 y 2500 más o menos. Los más beneficiados cobran cerca de 3000, pero muy pocos cobran 5000' y es cierto. La mayoría de las personas que cobran cerca de entre 2500 y 3000 pesos están pasándola muy mal”, aseguró el experto.