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Cuatro pilotos mueren en choque de aviones militares de Filipinas durante entrenamiento

MANILA, Filipinas (AP) — Dos aviones de la Fuerza Aérea de Filipinas chocaron durante un vuelo de entrenamiento y se estrellaron en una base aérea al sur de Manila, lo que causó la muerte de los cuatro pilotos a bordo, informaron funcionarios filipinos el sábado.

Los dos SF-260 colisionaron cuando volaban a baja altitud el viernes por la tarde y se estrellaron en la Base Aérea Fernando, en la ciudad de Lipa, en la provincia costera de Batangas, al sur de la capital. No hubo heridos en tierra, añadieron las autoridades.

La fuerza aérea no ofreció más detalles acerca de lo que calificó como un accidente. Dos funcionarios filipinos con conocimiento de lo ocurrido señalaron que los dos aviones chocaron en pleno vuelo. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a tratar el asunto.

Uno de los aviones biplaza cayó cerca de los barracones del personal militar en la base, contó un testigo a The Associated Press.

La fuerza aérea dijo que ha inmovilizado temporalmente todos sus demás SF-260 —adquiridos a Italia— mientras se lleva a cabo una investigación. No precisó cuántos de estos aviones quedaban en la fuerza aérea.

El accidente supuso un revés para el ejército filipino, que carece de financiación suficiente.

El país atraviesa dificultades para modernizar su fuerza aérea, su armada y su ejército debido a las limitaciones financieras, mientras enfrenta insurgencias comunistas y musulmanas con décadas de antigüedad y disputas territoriales cada vez más hostiles con Beijing en el mar de China Meridional.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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