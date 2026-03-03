americateve

Cristiano Ronaldo sufre lesión en el isquiotibial y está "día a día"

RIAD, Arabia (AP) — Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el isquiotibial, informó el martes su club Al Nassr.

ARCHIVO - Cristiano Ronaldo celebra tras marcar un gol para Al Nassr, el 19 de enero de 2023, en Riad, Arabia Saudí. (AP Foto/Hussein Malla)
ARCHIVO - Cristiano Ronaldo celebra tras marcar un gol para Al Nassr, el 19 de enero de 2023, en Riad, Arabia Saudí. (AP Foto/Hussein Malla) AP

El astro portugués se lesionó durante la victoria del sábado por 3-1 sobre Al Fayha en la Pro League de Arabia Saudí.

Al Nassr no indicó cuánto tiempo estará fuera el cinco veces ganador del Balón de Or: “Comenzó un programa de rehabilitación y estará bajo evaluación día a día”.

No se conocía públicamente el alcance de la lesión de Cristiano. Al Nassr no precisó si se trató de una distensión o un desgarro, y el técnico Jorge Jesus sugirió después del partido contra Al Fayha que era “fatiga muscular”.

En fotos publicadas el martes en los canales de redes sociales de Al Nassr, se vio a Cristiano entrenando con pesas en el gimnasio del equipo.

A sus 41 años, el atacante se prepara para participar con Portugal en una sexta Copa Mundial, con Estados Unidos, México y Canadá como coanfitriones del torneo este verano boreal.

Portugal visitará a México en un amistoso que se disputará el 28 de marzo para la reinaguración del estadio Azteca de la Ciudad de México.

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

Trump dice que habrá represalias pronto tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

