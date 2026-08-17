Cristiano Ronaldo dice que "este probablemente sea mi último año en el fútbol"

ARCHIVO - Cristiano Ronaldo, a la izquierda, y su pareja, Georgina Rodriguez, miran la segunda sesión de entrenamientos en el circuito de Mónaco en Mónaco, el 23 de mayo de 2019. (AP Foto/Luca Bruno, Archivo) AP

El contrato del astro de 41 años con el club de Riad Al-Nassr, firmado en diciembre de 2022, vence el próximo junio, y le ha dicho a la revista Vogue que es poco probable que haya otro.

“Este es probablemente mi último año de fútbol, y quiero dejar un legado espectacular”, comentó Ronaldo.

El delantero portugués, que ha marcado 976 goles en su carrera, se casó con Georgina Rodríguez, su pareja desde hace muchos años, a principios de este mes.

“Tengo mi futuro totalmente planificado”, comentó. “Tengo tantas cosas para mantenerme ocupado que decirte sólo una es difícil. Porque el fútbol podría dejar un gran vacío, tienes que llenar tu tiempo de varias maneras, no solo de una".

“Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he ganado, de lo que hemos ganado. Porque, al fin y al cabo, han sido 25 años con mucho sacrificio”.

La temporada 2026-27 de la SPL es la 25ª de Ronaldo como profesional. Durante su carrera ha ganado cinco Balones de Oro y cinco títulos de la Liga de Campeones de la UEFA.

Los 28 goles de Ronaldo en la liga la temporada pasada ayudaron a que Al-Nassr se proclamara campeón de Arabia Saudí en mayo para asegurar su primer trofeo desde que llegó a Riad, y el primer título de liga del club desde 2019.

Tras regresar de su boda, se perdió el primer partido de Al-Nassr en la defensa de su título el sábado, y observó desde la banda cómo el equipo se estrenó con una victoria por 3-0 sobre Al-Fateh.

“Cristiano está aquí hoy, y siempre está presente con nosotros”, declaró el entrenador de Al-Nassr, Ange Postecoglou, después del partido.

Ronaldo podría jugar contra Al-Diriyah en la Copa del Rey el martes.

“Lo más importante ahora es la recuperación, sobre todo porque sólo tenemos dos días después de este partido”, señaló Postecoglou, exentrenador de Tottenham Hotspur y Nottingham Forest.

Los comentarios de Ronaldo llegaron días después de que su viejo rival Lionel Messi revelara que, tras la muerte de su padre, podría retirarse pronto.

“No sé cómo seguir”, expresó Messi, de 39 años. “Antes solo jugaba al fútbol, y ahora de verdad no estoy seguro de si seguiré haciéndolo por mucho más tiempo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP