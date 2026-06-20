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Crews y Abrams conectan jonrones en triunfo 4-3 de Nationals sobre Rays

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Dylan Crews conectó un jonrón en la novena entrada, C.J. Abrams también pegó un cuadrangular solitario y los Nacionales de Washington vencieron el sábado por 4-3 a los Rays de Tampa Bay.

CJ Abrams, de los Nacionales de Washington, celebra mientras recorre las bases tras conectar un jonrón durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Rays de Tampa Bay, el sábado 20 de junio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken)
CJ Abrams, de los Nacionales de Washington, celebra mientras recorre las bases tras conectar un jonrón durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Rays de Tampa Bay, el sábado 20 de junio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken) AP

Los Nacionales buscan ganar una sexta serie consecutiva como visitantes, igualando un récord de la franquicia, cuando los equipos completen el set de tres juegos el domingo.

Mitchell Parker (3-3) trabajó 2 1/3 entradas de relevo sin permitir carreras, y Brad Lord lanzó tres entradas en blanco. Clayton Beeter cerró para su quinto salvamento, al ponchar a Ben Williamson con la carrera del empate en segunda base para terminar el juego.

Ian Seymor (3-1) cargó con la derrota, al permitir tres carreras y siete hits.

El abridor de Washington, Cade Cavalli batalló durante 2 2/3 entradas al llenar las bases en cada una de las dos primeras entradas y permitir seis hits, Cavalli limitó el daño a dos carreras.

Después de que el dominicano Junior Caminero puso arriba a los Rays 1-0 con un elevado de sacrificio en la primera, Washington respondió con el 16.º jonrón de la temporada de Abrams.

El venezolano Andres Chaparro puso a Washington al frente de manera definitiva con un rodado suave frente al plato que llevó a su compatriota Keibert Ruiz al home en la quinta entrada.

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