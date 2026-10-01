Cowboys adquieren al esquinero Joey Porter Jr. de Steelers por 2 selecciones, dicen fuentes de AP

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Joey Porter Jr., cornerback de los Steelers de Pittsburgh, participa en los calentamientos antes de un partido ante los Bengals de Cincinnati, el domingo 27 de septiembre de 2026 (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Pittsburgh recibirá dos selecciones del draft de parte de Dallas, una de sexta ronda en 2027 y una de segunda ronda en 2028, le comentó una de las personas a The Associated Press. Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato porque los equipos no habían anunciado el acuerdo.

Porter ha estado inactivo en los tres partidos de esta temporada con los Steelers. El profesional de cuarto año ha estado lidiando con un problema de espalda y también se encontraba en medio de un estancamiento con la directiva de los Steelers en las negociaciones sobre un nuevo convenio.

El esquinero de 26 años, una selección de segunda ronda procedente de Penn State en el draft de 2023, buscaba una extensión al entrar en el último año del contrato de novato.

Los Cowboys incorporan a Porter después de que colocaron al safety Jalen Thompson (isquiotibiales) en la lista de lesionados el miércoles.

También firmaron a tres backs defensivos para su equipo de prácticas.

Dallas ya estaba sin el safety P.J. Locke (desgarro de la fascia plantar), quien también está en la lista de lesionados. Ambos fueron incorporaciones durante el receso entre campañas como parte de la reestructuración de la secundaria.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP