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Corte de Ecuador emite sentencia en caso de corrupción en que está acusado expresidente Moreno

QUITO (AP) — Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador daba lectura el viernes a la sentencia del juicio en el que el expresidente Lenín Moreno está acusado de recibir sobornos de la empresa china Sinohydro.

El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno —acusado de aceptar sobornos de la empresa china Sinohydro en relación con la construcción de una de las centrales hidroeléctricas del país—, asiste a una audiencia en la Corte Nacional de Justicia en Quito, Ecuador, el viernes 28 de agosto de 2026. (AP Foto/Dolores Ochoa)
El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno —acusado de aceptar sobornos de la empresa china Sinohydro en relación con la construcción de una de las centrales hidroeléctricas del país—, asiste a una audiencia en la Corte Nacional de Justicia en Quito, Ecuador, el viernes 28 de agosto de 2026. (AP Foto/Dolores Ochoa) AP

Junto a Moreno están acusados su esposa, su hija, dos hermanos y un cuñado, quienes supuestamente recibieron beneficios y ayudaron a encubrir los pagos.

La Fiscalía ha pedido una pena de seis años y seis meses de prisión para el exgobernante, de 73 años y con una discapacidad física que le impide caminar por lo que, de acuerdo con la ley ecuatoriana, le corresponde el arresto domiciliario.

En una reciente entrevista con el diario local La Hora Moreno afirmó que “podía haberme quedado en Paraguay, tengo una amistad personal con el presidente, me ofreció la protección. No la acepté y regresé” al tiempo que sostuvo su inocencia.

Según la Fiscalía entre 2008 y 2018 funcionó una red de corrupción que recibió sobornos equivalentes al 4% del valor de la construcción de una central hidroeléctrica por parte de Sinohydro. Los receptores de esos sobornos fueron varios empleados públicos, incluido Moreno, y el dinero ilícito fue entregado a los beneficiarios a través de transacciones nacionales e internacionales.

Sinohydro comenzó la construcción de la central Coca Codo Sinclair en 2010 con un costo de alrededor de 2.000 millones de dólares y la entregó en 2016. La obra ha sido cuestionada por fallas estructurales.

Moreno, un empresario turístico, alcanzó notoriedad en 2007 cuando llegó a la vicepresidencia de la mano de Rafael Correa (2007-2017). Como vicepresidente lo acompañó hasta 2013, cuando fue sucedido por Jorge Glas.

En 2017 Moreno ganó las elecciones presidenciales en representación del movimiento correísta en un binomio con Glas —quien luego dejó el cargo y ahora también cumple prisión por corrupción—. Pero poco después de asumir se separó de la agrupación política denunciando irregularidades y se convirtió en el enemigo de su mentor. Sus ex correligionarios lo calificaron de desleal.

Moreno ha señalado a Glas como responsable de la supuesta corrupción aduciendo que su sucesor dirigía los sectores estratégicos durante el gobierno de Correa.

Tras abandonar la presidencia se radicó en Paraguay durante cinco años y retornó a Ecuador en mayo pasado para enfrentar el juicio.

FUENTE: AP

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