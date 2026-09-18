Corea del Sur lidera 2-0 a India en Copa Davis. Shelton juega por EEUU en Praga

El estadounidense Learner Tien devuelve ante el checo Jakub Mensik en la segunda ronda de la Copa Davis, el viernees 18 de septiembre de 2026, en Praga. (AP Foto/Petr David Josek) AP

Los surcoreanos remontaron tras perder el primer set en ambos partidos el viernes.

Kwon Soon-woo venció 3-6, 6-3, 6-4 a Dhakshineswar Suresh y luego Hyeon Chung derrotó 2-6, 6-4, 7-5 a Sumit Nagal.

Los dobles y los partidos individuales invertidos están programados para el sábado en la serie al mejor de cinco encuentros.

Los equipos ganadores avanzan a las finales en Bolonia, Italia, en noviembre.

En la serie entre la República Checa y Estados Unidos que se disputa en Praga, Learner Tien venció 6-2, 6-4 a Jakub Mensik en su debut en la Davis, otorgando a Estados Unidos una ventaja de 1-0. Tien cometió solo 15 errores no forzados, frente a los 34 de Mensik.

Acto seguido, Ben Shelton jugaba contra Jiri Lehecka. Shelton viene de perder la final del Abierto de Estados Unidos contra Alexander Zverev.

Los otros enfrentamientos de equipos que compiten por plazas para unirse a Italia, anfitrión y campeón de las tres últimas ediciones, son: Chile vs. España; Alemania vs. Croacia; Gran Bretaña vs. Ecuador; Austria vs. Bélgica; y Canadá vs. Francia.

El formato del Final 8 se introdujo en 2022.

Kazajistán alcanzó los cuartos de final bajo un formato diferente en 2021.

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FUENTE: AP