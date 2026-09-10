Corea del Sur investiga si Kim Jong Un tiene un hijo, aunque su hija parece la heredera consolidada

El NIS señaló en un comunicado el jueves que, incluso si existe un hijo, no está en posición de convertirse en el sucesor de Kim, quien tomó las riendas del gobierno de Corea del Norte tras la muerte de su padre en 2011.

El NIS reafirmó su evaluación previa de que la hija de Kim, que según informes se llama Kim Ju Ae y tiene alrededor de 13 años, probablemente está en la línea para asumir el liderazgo de Corea del Norte de manos de su padre.

El NIS indicó que aún intentaba verificar si la hija de Kim tiene un hermano mayor, pero que, en las circunstancias actuales, él no puede ser el heredero de su padre aunque exista. La agencia añadió que Kim Jong Un también tiene un hijo menor cuyo género no ha sido confirmado.

El comunicado del jueves no detalló el análisis del NIS sobre la forme posición política de Kim Ju Ae. Pero anteriormente citó un análisis exhaustivo de sus actividades públicas y de los protocolos estatales que se le han otorgado.

El comunicado probablemente respondía a un reciente reporte de prensa, según el cual las autoridades de inteligencia surcoreanas han determinado que Kim no tiene un hijo con su esposa, Ri Sol Ju.

Desde finales de 2022, la hija de Kim lo ha acompañado a numerosos actos destacados, como lanzamientos de misiles y grandes desfiles militares. Los medios estatales dijeron que ella es la hija “más querida” o “respetada” de su padre y difundieron videos y fotos que demostraban su cercanía y su creciente posición política.

El reporte sobre su nombre se basa en el relato del exastro de la NBA Dennis Rodman, quien recordó haber sostenido en brazos a la hija bebé de Kim Jong Un durante un viaje a Pyongyang, la capital norcoreana, en 2013.

En 2023, un legislador surcoreano dijo que el NIS informó a un comité legislativo que Kim Ju Ae tenía un hermano mayor. Pero, según informes, la agencia aclaró que aún intentaba verificar versiones de que el líder norcoreano tenía un hijo.

El que la joven tenga un hermano mayor es un asunto clave en las conversaciones externas sobre los posibles planes de sucesión de Corea del Norte, debido a su arraigado sistema de patriarcado y poder dominado por hombres. Desde su creación en 1948, los tres líderes de Corea del Norte han sido hombres de la familia Kim. A Kim Jong Un lo precedieron su padre, Kim Jong Il, y su abuelo, Kim Il Sung.

Algunos expertos dudan de que altos funcionarios norcoreanos de edad avanzada acepten el mando de una mujer. También argumentan que el ascenso de Kim Ju Ae al poder podría suponer en último término el fin del gobierno de su familia si se casa con un hombre de otra familia y entrega el poder a su hijo.

Otros expertos dicen que Kim Jong Un, de 42 años, aún es demasiado joven para designar a su heredero, una medida que podría disminuir su poder absoluto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP