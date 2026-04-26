Contreras pega HR y Medias Rojas responden tras despido de Cora con triunfo 5-3 ante Orioles

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Ceddanne Rafaela de los Medias Rojas de Boston, a la izquierda, celebra tras conectar un doble durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el domingo 26 de abril de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Connelly Early (2-1) permitió dos carreras en 6 2/3 entradas en el triunfo de Boston en el juego decisivo de la serie, menos de 24 horas después de que el club se separó de Cora y de cinco asistentes tras un inicio de 10-17 en la temporada.

Ceddanne Rafaela, el mexicoamericano Marcelo Mayer y el venezolano Andruw Monasterio también conectaron imparables productores para ayudar a que el mánager interino de los Medias Rojas, Chad Tracy, consiguiera una victoria en su debut como dirigente en las Grandes Ligas.

Zach Kelly retiró al último bateador de la séptima entrada y Garrett Whitlock permitió una carrera en la octava. El cubano Aroldis Chapman lanzó una novena perfecta para su quinto salvamento.

Gunnar Henderson conectó su noveno jonrón de la temporada e impulsó dos carreras por Baltimore. El dominicano Samuel Basallo añadió su quinto cuadrangular, mientras los Orioles perdieron su tercera serie de cuatro.

Kyle Bradish (1-3) permitió sus tres carreras. Grant Wolfram cedió dos más sin retirar a un bateador en la sexta.

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FUENTE: AP

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