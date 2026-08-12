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Conine y Hernández sacuden a Piratas con jonrones en triunfo 8-2 de Marlins con sólida labor de Junk

MIAMI (AP) — Griffin Conine y Heriberto Hernández conectaron jonrones y Janson Junk trabajó seis sólidas entradas mientras los Marlins de Miami ampliaron su racha ganadora a cuatro juegos con una victoria por 8-2 sobre los Piratas de Pittsburgh la noche del miércoles.

Griffin Conine, derecha, de los Marlins de Miami, batea un cuadrangular durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Piratas de Pittsburgh el miércoles 12 de agosto de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier)
Griffin Conine, derecha, de los Marlins de Miami, batea un cuadrangular durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Piratas de Pittsburgh el miércoles 12 de agosto de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Junk (6-7) permitió dos carreras, una limpia, con cuatro hits y otorgó una base por bolas en seis entradas. Tyler Zuber, Calvin Faucher y Victor Vodnik lanzaron cada uno una entrada de relevo sin permitir anotaciones.

Conine se embasó cinco veces. Abrió la tercera entrada con un doble ante Carmen Mlodzinski (6-5) con el juego empatado 1-1. El dominicano Hernández recibió una base por bolas a continuación antes de que su compatriota Agustín Ramírez conectara un doble para poner el 2-1 con un out más tarde. Eso sacó del juego a Mlodzinski, a quien se le cargaron cuatro carreras con cinco imparables.

Evan Sisk dio base por bolas al bateador emergente venezolano Javier Sanoja para llenar las bases y golpeó con un lanzamiento al panameño Leo Jiménez antes de otorgarle boleto a Joe Mack para impulsar dos carreras más por base por bolas. Xavier Edwards pegó un elevado de sacrificio para poner el 5-1. Sisk consiguió dos outs y permitió una carrera.

Conine bateó su 13er jonrón ante el ex relevista de los Marlins Lake Bachar para poner el 6-2 en la cuarta. Bachar, adquirido en la fecha límite de cambios, dio base por bolas a Conine antes del 17mo jonrón de Hernández para una ventaja de seis en la sexta. El derecho cedió tres carreras con tres imparables en tres entradas.

Nick Gonzalez conectó un sencillo y anotó con un error de tiro con dos outs del campocorto dominiano Otto Lopez para darle a Pittsburgh la ventaja 1-0 en la segunda.

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