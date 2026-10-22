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Confederación Asiática de Futbol respalda a Infantino para otro periodo al frente de FIFA

TOKIO (AP) — El jefe de la Confederación Asiática de Fútbol manifestó el viernes el respaldo del organismo a Gianni Infantino para otro periodo como presidente de la FIFA. Sería el cuarto mandato de Infantino.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino previo al partido inaugural del Mundial femenino Sub20, el 5 de septiembre ee 2026, en Katowice, Polonia. (AP Foto/Beata Zawrzel)
El presidente de la FIFA Gianni Infantino previo al partido inaugural del Mundial femenino Sub20, el 5 de septiembre ee 2026, en Katowice, Polonia. (AP Foto/Beata Zawrzel) AP

La Confederación tiene 47 federaciones miembro e, incluso si no todos los integrantes siguen la orientación de su presidente, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, esos votos podrían ser clave para garantizar otro mandato a Infantino, quien encabeza la organización rectora del fútbol mundial.

La elección de la FIFA está programada para marzo y la fecha límite para que los candidatos presenten su postulación como rivales de Infantino es el 18 de noviembre. Hasta ahora, nadie se ha inscrito.

El jeque Salman, al hablar el viernes en la reunión del congreso extraordinario del organismo, abrazó a Infantino y, ante los miembros, expresó su respaldo.

“Reafirmamos nuestro pleno compromiso de apoyarlo a usted y a su liderazgo mientras busca un nuevo mandato como presidente de la FIFA", expresó el jeque. "Ha visitado muchos países en Asia. He hablado con muchos miembros dentro de este continente. Conozco su sentir y creo que su compromiso también es claro”.

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FUENTE: AP

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