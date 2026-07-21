Conductor furioso confronta a Brandon McNulty antes de la contrarreloj del Tour de Francia

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ARCHIVO - El estadounidense Brandon Mcnulty en el podio tras quedar tercero en la clasificación general tras la octava etapa de la París-Niza el domingo 10 de marzo del 2024. (AP Foto/Daniel Cole) AP

McNulty, compañero de equipo del líder de la clasificación general Tadej Pogačar, fue confrontado por un automovilista enfurecido que lo adelantó cuando se dirigía a la salida de la etapa 16, según contó a la cadena Eurosport Mauro Gianetti, director ejecutivo de UAE Emirates XRG.

Gianetti indicó que el conductor del coche estaba furioso y que detuvo su vehículo después de adelantar a McNulty, quien luego chocó contra el vehículo.

“Nada tan grave, pero no fue agradable”, afirmó Gianetti y precisó que el conductor era un miembro del público y no estaba vinculado a la carrera.

McNulty no resultó herido y tiene previsto competir más tarde en la contrarreloj.

Pogačar llega a la 16ma etapa con una ventaja contundente de 5 minutos sobre Remco Evenepoel antes de la contrarreloj técnica de 26,1 kilómetros del martes junto al lago Lemán, en la frontera con Suiza.

Evenepoel ganó la etapa 15 el domingo, cuando Jonas Vingegaard, principal rival de Pogačar, se cayó y tuvo que abandonar la competencia.

La carrera termina el 26 de julio en París. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP