Condenan a guatemalteco por muerte de migrantes abandonados en un tráiler en Texas en 2022

Rigoberto Miranda Orozco se declaró culpable y fue condenado por un juez federal por haber trasladado a dos guatemaltecos que murieron en el lugar y uno más que resulto herido y sobrevivió al hecho.

Justin R. Simmons, fiscal federal para el distrito oeste de Texas, recordó el martes en conferencia de prensa que Miranda Orozco era parte de una organización traficante de personas responsable de la muerte de 53 migrantes en junio de 2022 que “sufrieron tremendamente en sus últimas horas” y que “básicamente se cocinaron hasta morir” encerrados en el tráiler de metal y sin la posibilidad de escapar.

Simmons dijo que en el juicio se determinó que apenas unos días después del incidente el condenado estaba ya planeando un nuevo viaje para otros migrantes.

A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, dijo que nueve miembros de la organización que tráfico a los migrantes han sido condenados en Estados Unidos, incluido uno a cadena perpetua. Otros 10 miembros de la organización que operaba en Guatemala también fueron procesados en el país centroamericano.

El fiscal general guatemalteco Gabriel García Luna, que estuvo en la conferencia de prensa, dijo que su gestión ataca las redes de traficantes que en su país “son poderosas”.

“Hermanos nuestros, no una estadística, hijos, madres, padres, hermanas que salieron de Guatemala buscando una vida mejor, pagaron por una promesa y quienes cobraron por esa promesa los abandonaron a su suerte”, dijo García Luna.

Agregó que el Ministerio Público "va a ir al corazón de estas redes. No vamos a perseguir sólo al que conduce un carro, al que organiza, al que financia, el que cobra y se enriquece”.

En julio de 2022 The Associated Press entrevistó a una joven migrante guatemalteca que sobrevivió al hecho. El consejo de una amiga de sentarse en la parte cercana a la puerta del tráiler le salvó la vida a Yenifer Yulisa Cardona Tomas.

Ella narró cómo dentro del vehículo los traficantes les quitaron sus teléfonos, rociaron el lugar con consomé de pollo para que los perros no los detectaran y emprendieron el viaje. Horas más tarde fueron abandonados. Ella recordó haberse quedado dormida por la falta de oxígeno y que despertó luego en un hospital.

La mujer dijo entonces que dentro del vehículo “la gente estaba gritando, algunos lloraban. Sobre todos las mujeres pedían que se detuviera y abrieran las puertas porque el camión estaba caliente y no podían respirar”. La joven fue una de los 11 sobrevivientes de casi 70 migrantes que se cree viajaban en el tráiler.

En 2024 se detuvo a siete hombres que eran parte de la organización que traficó a los migrantes desde Guatemala, entre ellos Miranda Orozco.

En junio de 2025 Felipe Orduna Torres y Armando Gonzales Ortega fueron sentenciados por la muerte de los 53 migrantes en San Antonio por el juez federal de distrito Orlando García. Orduna Torres fue descrito como el líder de la operación de tráfico dentro de Estados Unidos y fue sentenciado a cadena perpetua. Gonzales Ortega era su principal asistente y fue sentenciado a 83 años tras las rejas.

FUENTE: AP